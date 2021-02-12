Лавров назвал неприличной позицию Запада по принижению роли контактной группы по Донбассу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Позиция Запада по принижению роли контактной группы по урегулированию ситуации на Украине неприлична по отношению к жителям Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это печальная история, обретающая с каждым днем все более извращенный характер. Париж и Берлин теперь уже практически беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в нормандском формате, то есть без Донбасса, - сказал министр. - Мы делаем замечания, что в минских договоренностях записано: контактная группа, сформированная по их итогам, должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают: у нее вспомогательная роль, все будет решаться в нормандском формате, а им спускать уже готовые решения".

"Это неприличная позиция по отношению к людям, объявленным террористами, хотя они ни на кого не нападали. Их до сих пор считают террористами только за то, что они выразили недовольство происходящим в Киеве, назвали это неконституционным, попросили оставить их в покое. Нападение осуществил незаконный режим, пришедший к власти в результате государственного переворота", - продолжил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, русофобская волна на Украине в 2014 году повлекла за собой произошедшие геополитические перемены в стране: "Запад против нее не возражал и даже в известной степени поощрял. Но наказали за это Россию".