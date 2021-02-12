Лавров: никто из членов правительства не может позволять выбить себя из колеи слухами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ни один министр не имеет права показывать, что его задевают распространяемые о нем слухи. Такое мнение в пятницу высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Я считаю, что ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи. Честно говоря, мне дается это без какого-либо труда. Но тем, кого это задевает, им надо держать в себе эти совершенно справедливые чувства и эмоции", - сказал он.

Лавров указал на то, что около 6-7 месяцев назад на одном из анонимных Telegram-каналов о нем появилась публикация со слухами, и отметил, что не придает им большого значения. "Я сам не читаю все это. Это иногда просто так доброжелатели привлекают [мое] внимание из самых лучших побуждений", - добавил он.