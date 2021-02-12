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Россия направляет запрос ОЗХО в связи с открытым письмом ученого по делу Навального

Москва просит прокомментировать выводы Виталия Козака, сделанные на основе публикаций, анализирующих произошедшее с Навальным
Штаб-квартира ОЗХО в Гааге, Нидерланды EPA-EFE/KOEN VAN WEEL
Описание
Штаб-квартира ОЗХО в Гааге, Нидерланды
© EPA-EFE/KOEN VAN WEEL

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия направляет официальный запрос в ОЗХО, Германию, Францию и Швецию в связи с поступившим открытым письмом ученого Виталия Козака, проанализировавшего произошедшее с Алексеем Навальным с точки зрения медицины и химии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы буквально сегодня направляем официальный запрос в ОЗХО, Германию, Францию, Швецию с просьбой прокомментировать его выводы, сделанные на основе ознакомления с публикациями, обосновывающими и анализирующими то, что произошло с Алексеем Навальным, те биоматериалы, которые были у него получены и исследованы на Западе. Он сугубо с научных позиций выдвигает ряд вопросов, связанных с биологической, химической наукой", - сказал Лавров.

20 августа Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.

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