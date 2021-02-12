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Песков: на повестке дня нет вопроса о том, что Путин возглавит список ЕР на выборах в Думу

Никаких решений на этот счет принято не было, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не стоит на повестке дня. Никаких решений на этот счет принято не было, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что Путин якобы рассматривает возможность возглавить федеральный список кандидатов "Единой России" на ближайших выборах в Госдуму, представитель Кремля заявил: "Нет, вообще этой темы нет на повестке дня". "Никаких обсуждений не ведется, и никаких решений в этом плане не принималось", - подчеркнул он.

Ранее в начале декабря Песков уже сообщал, что никаких решений о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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