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Песков сообщил, что точная дата и формат встречи Путина с Макроном пока не определены

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что есть все предпосылки для визита президента Франции в Москву

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Время и формат встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона пока не согласованы, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате [встречи]. Еще пока не согласовано", - сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что все договоренности, достигнутые между Путиным и Макроном относительно налаживания системного диалога, реализуются, есть все предпосылки для визита главы французского государства в Москву. По его словам, в ходе такого визита можно будет обсудить все болевые вопросы современной повестки дня, которая выходит за рамки российско-французских отношений.

В сентябре прошлого года посол Франции в РФ Пьер Леви на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что точных сроков визита Макрона в Россию нет, но сами планы сохраняются. Президент Франции собирался посетить парад Победы в Москве, однако его приезд был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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