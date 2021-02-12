Песков сообщил, что точная дата и формат встречи Путина с Макроном пока не определены

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Время и формат встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона пока не согласованы, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате [встречи]. Еще пока не согласовано", - сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что все договоренности, достигнутые между Путиным и Макроном относительно налаживания системного диалога, реализуются, есть все предпосылки для визита главы французского государства в Москву. По его словам, в ходе такого визита можно будет обсудить все болевые вопросы современной повестки дня, которая выходит за рамки российско-французских отношений.

В сентябре прошлого года посол Франции в РФ Пьер Леви на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что точных сроков визита Макрона в Россию нет, но сами планы сохраняются. Президент Франции собирался посетить парад Победы в Москве, однако его приезд был отменен из-за пандемии коронавируса.