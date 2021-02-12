Лавров заявил, что Германия помогает Певчих сохранять завесу тайны

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Германии помогают сотруднице признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Марии Певчих сохранять завесу тайны вокруг ситуации с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мария Певчих окружила себя какой-то тайной. Немецкие коллеги содействуют, чтобы этот "покров" с нее не сорвать. Во-первых, как она улетела на этом самолете, так ее больше никто, нигде и не видел, - сказал Лавров. - И когда наша Генеральная прокуратура многократно "бомбардировала" немецких коллег с просьбой о выполнении их обязательств по соглашению об оказании правовой помощи, в том числе среди прочих данных была запрошена и встреча с Марией Певчих. На что немцы нам сказали, что мы не знаем, где она, хотя Мария Певчих сама говорила в этих своих соцсетях, что она встречалась с Навальным, когда он находился в Германии".

При этом глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что, несмотря на заверение германских властей о том, что им неизвестно местонахождение Певчих, она была среди тех, кто провожал самолет с Навальным, вылетевший из Берлина в Москву 17 января. Кроме того, по словам министра, российской стороне не дают поговорить с врачами, обнаружившими в организме Навального следы боевых отравляющих веществ. Он также констатировал, что Берлин постоянно меняет информацию о том, как это отравляющее вещество было применено.

"Сначала шла речь об одной бутылке, и в запросе Генпрокуратуры она фигурировала. Потом вдруг тема бутылки отошла на второй план. Появилась тема одежды. Затем снова появились бутылки (причем уже в количестве трех штук), на двух из которых, как нам сообщали, были обнаружены вот эти вот следы боевого отравляющего вещества", - резюмировал Лавров, добавив, что ни немцы, ни шведы, ни французы, ни технический секретариат ОЗХО не предоставляют России никаких сведений.