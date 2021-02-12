Лавров: любые новые санкции не повлияют на отстаивание РФ своих национальных интересов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Антироссийские санкции Запада не могут привести к изменению линии России на отстаивание своих национальных интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава МИД РФ напомнил о заявлении своего коллеги - министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который сказал, что "Северный поток - 2" обязательно нужно сохранить, но для того, чтобы иметь рычаг влияния на Россию. "Мне казалось, что энергетические проекты СССР и России в Европе всегда были материальным основанием взаимозависимости в позитивном смысле. Когда в экономике страны друг от друга зависят, это всегда хорошо, позволяет проще решать многие другие проблемы", - заметил Лавров.

"Дальше Хайко Маас сказал, что Германия должна рассмотреть санкции против России за Алексея Навального и "ничего страшного", что раньше они не достигли цели. Главное - поступит сигнал, что действия Москвы не остаются незамеченными. Вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они "наказывают". Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов", - отметил Лавров.

"Имею в виду, что они не приводят к достижению целей, которые Запад ставит перед нами", - пояснил министр.