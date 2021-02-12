Лавров заявил, что ЕС хочет увязать продление некоторых соглашений с Россией с темой Крыма

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Продление ряда соглашений между Россией и Евросоюзом пробуксовывает из-за позиции Брюсселя по Крыму. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE".

Как отметил министр, в ходе визита в Россию на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил сконцентрироваться на темах, где Москва и Брюссель точно смогут найти баланс интересов, среди них изменение климата, здравоохранение, наука и техника.

"Этого, я считаю, уже достаточно, чтобы нам двигаться вперед. Напомнил ему, что по той же науке и технике, например, у нас сейчас уже более двух лет не решается вопрос о продлении межправительственного соглашения между Россией и Европейским союзом по научно-техническому сотрудничеству. Не решается он потому, что Евросоюз уперся и хочет обговорить в соглашении, что Крым не является частью Российской Федерации. Значит, либо мы заинтересованы в решении современных проблем экономических отношений, развития современных технологий либо мы хотим упираться в это".