Лавров заявил, что ФРГ не сообщает, откуда у нее знания, позволяющие выявить "Новичок"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Германия не ответила России, как Берлин получил доступ к технологиям, позволяющим выявить отравляющее вещество группы "Новичок". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Когда шла история с [Сергеем и Юлией] Скрипалями, то Германия была среди тех, кто, показывая на нас пальцем, говорил, что ни у кого другого нет возможности знать технологию производства "Новичка". Как только Бундесвер обнаружил разновидность "Новичка" у Алексея Навального, мы поинтересовались: "Откуда у вас такие знания? Вы ведь сами сказали, что у вас такие работы не велись". Тишина. Обратите внимание - здесь дело не в [Алексее] Навальном. Дело в том, что идет согласованная всем коллективным Западом линия на не просто сдерживание России, а на агрессивное сдерживание России", - сказал министр.

"С "эпохи" Скрипалей нам твердят, что это только Советский Союз и, стало быть, Россия обладают знаниями производства "Новичка". Полностью игнорируются факты, передаваемые нами и находящиеся в открытом доступе, о том, что более сотни изобретений, связанных с формулой так называемого Новичка были зарегистрированы в США", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что подобные разработки подтверждали власти США, а также, в частности, чешские официальные лица.