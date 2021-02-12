Лавров считает, что минские соглашения по Донбассу остаются "совершенно неубиваемыми"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Невыполнение минских соглашений украинской стороной под надуманными оправданиями в дипломатическом плане выгодно России, этот документ остается "совершенно неубиваемым". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности оставались на столе. Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить, - отметил министр. - Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно".

Он привел в качестве примера Устав ООН, который, по указанию Лаврова, многократно нарушался США и их союзниками. "Нам же никто не советует выходить из ООН и "разорвать" нашу подпись под ее Уставом", - отметил министр.

Лавров напомнил, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы, включая так называемую формулу Штайнмайера. "[В Киеве их] не выполняют. Значит, пока Донбасс живет так, как живет", - добавил глава российского МИД.

Министр указал, что в сложившейся ситуации жизнь на земле течет "своим ходом". "Донбасс научился жить в ситуации незаконной блокады, которую те же французы и немцы не замечают. Вместо этого пристают к нам с требованием открыть еще два КПП. Но это же не отмена блокады! Минские договоренности говорят не про КПП, а про полное разблокирование всех экономических связей", - отметил Лавров.

Выполнение договоренностей

Киев должен самостоятельно объявить о своем желании прекратить существование минских договоренностей, заявил глава МИД РФ. "Украина хочет, чтобы минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами", - сказал Лавров. Он указал на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который критикует соглашения, но оправдывает их существование возможностью сохранить санкции против России.

При этом министр подчеркнул, что в минских договоренностях сторонами конфликта обозначены Киев, Донецк и Луганск. Требовать от России выполнения соглашений и называть это условием снятия санкций, как это делают Германия и Франция - означает потакать Украине в ее нежелании исполнять свои обязательства. "Поэтому, если они [Германия и Франция] свои пять принципов с требованием к Москве выполнить минские соглашения сохраняют, Владимир Зеленский будет так реагировать. Он ничего не делает. Говорят, Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. Он [Зеленский] этому радуется", - пояснил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что не считает правильным вести диалог по украинскому конфликту сразу с Вашингтоном в обход Киева. "С американцами мы обменивались мнениями по Украине, когда у них был специальный представитель по этому конфликту. Не считаю, что мы должны призывать США воздействовать на своих "подопечных" и говорить, что минские соглашения нам не нужны", - добавил он. Тем не менее Лавров заявил, что вся сложившаяся ситуация с учетом того, что минские договоренности остаются на столе, "означает, что дискредитация руководства Украины идет полным ходом".

Москва настаивает на том, что Киев должен следовать положениям договоренностей. "Пусть пока они у себя в стране объяснят, почему они это не выполняют", - продолжил министр. Он также высказался о позиции ЕС по поводу закрытия на Украине трех телеканалов. "Европа что-то "промямлила", извините за недипломатическое выражение. Якобы они будут разбираться. А что тут разбираться? Свобода слова либо есть, либо нет", - заключил глава МИД РФ.