Лавров: высылка из РФ дипломатов совпала с визитом Борреля, а не была к нему приурочена

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Высылка из России сотрудников посольств Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях не была приурочена к визиту в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Конечно, это не было приурочено к его визиту. Это было решено, как только этих людей идентифицировали во время участия в незаконных акциях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров добавил, что глава европейской дипломатии, узнав о высылке, сказал, что переживает, а затем уже в Брюсселе стали говорить о том, что дипломаты выполняли свой профессиональный долг и были обвинены в том, чего не совершали.

"Мы им сразу же напомнили, что эта акция была не просто неразрешенной, несанкционированной. Никаких санкций, никаких разрешений эти господа и запрашивать не собирались. Причем Леонид Волков публично, неоднократно заявлял, что они не будут обращаться к властям, а просто выйдут на улицу", - указал министр, добавив, что считает действия дипломатов не исполнением профессионального долга, а провокацией.

Как отметил глава МИД РФ, все международные конвенции, в том числе Венская, твердо фиксируют, что дипломаты пользуются привилегиями и иммунитетами, но они при этом обязаны уважать законы и правила страны пребывания. "Закон был нарушен изначально, когда даже не было запрошено разрешение властей на демонстрацию", - заключил он.

5 февраля в день переговоров Лаврова и Борреля в МИД России сообщили, что Москва объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств этих государств были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. 8 февраля в качестве ответной меры указанные выше страны выслали российских дипломатов.