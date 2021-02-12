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Песков переадресовал в кабмин вопрос об отставке Топилина

Пресс-секретарь президента напомнил, что распоряжение об отставке подписывал премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос о причинах отставки Максима Топилина с поста главы Пенсионного фонда России (ПФР) спустя всего год работы в этой должности относится к ведению правительства, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, были ли претензии к работе Топилина или для его отставки существовали другие причины, представитель Кремля заявил: "Это правительственная номенклатура".

Песков напомнил, что распоряжение об отставке подписывал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство", - заключил он.

Топилин был назначен председателем правления ПФР 22 января 2020 года. Ранее в пятницу Мишустин освободил его от должности. Руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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