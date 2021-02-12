Лавров заявил, что Путин доверяет МИД и не требует согласовывать каждый шаг

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин доверяет министерству, нет необходимости контролировать каждый шаг.

"Нет. Президент доверяет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Министр отметил, что в сфере внешней политики существуют одобренные президентом директивы, однако глава дипведомства должен самостоятельно делать все, чтобы достигать поставленных там целей. "Когда возникают нестандартные ситуации, не предусмотренные имеющимися подходами, у нас еженедельно, а то и чаще проводятся оперативные совещания постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации. На них мы открыто обсуждаем все эти вопросы. Это всегда коллегиальное решение", - рассказал Лавров.

Как напомнил глава МИД РФ, существует утвержденная президентом Концепция внешней политики, а также есть доктринальные документы по региональным направлениям. "Они носят закрытый характер, как и в любой другой стране. Но они базируются на открытой, опубликованной Концепции внешней политики", - пояснил он.

Лавров добавил, что существуют также доктринальные документы по таким направлениям, как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями. "Это тоже докладывается президенту коллективно всеми ведомствами, которые должны в этом участвовать. Это спецслужбы, министерство обороны, аппарат Совета безопасности Российской Федерации. Когда достигается общая линия, она становится руководством к действию", - указал он.

Ведущий также задал министру вопрос, где начинается и где заканчивается его свобода, на что Лавров ответил философски: "Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого".