Лавров: многие страны молчат, что недовольны действиями Запада из-за инвестиций

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Многие зарубежные политики и представители власти публично не дают оценку действиям Запада, даже когда они с ними не согласны, потому что опасаются потерять свои инвестиции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я разговариваю со многими министрами, с другими представителями власти и просто с представителями гражданского общества [других стран] - им не нравится то, что делает Запад, - сказал он. - [Но они] боятся завязки на доллар, на инвестиции и на детей, учащихся там, на деньги, которые там лежат".

По его словам, эти связи являются серьезным тормозом для представителей элиты разных стран. Лавров также подчеркнул, что Россия не имеет права так закрывать глаза на то, что происходит в мире, проглатывать оскорбления и игнорировать попытки доминировать в одностороннем порядке, потому что "не позволяет историческое прошлое и генетический код".

"Мы не им [Западу] нравимся тем, что мы имеем свое собственное суждение о том, что происходит в мире. И в отличие от огромного количества стран, которые тоже имеют свое суждение, мы это суждение высказываем и отстаиваем практическими делами", - указал министр.