В Кремле ознакомятся с историей вокруг спикера парламента Дагестана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ответственные за внутреннюю политику ознакомятся с историей вокруг видеозаписи выступления спикера Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, где он якобы говорит о незаконных способах борьбы с оппонентами. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения [по данной теме]", - сказал Песков в беседе с журналистами, отметив, что подробно с этой ситуацией он пока не знаком. "Наверняка те, кто занимаются у нас регионами, внутренней политикой, с этим ознакомятся", - добавил представитель Кремля.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Шихсаидов якобы объясняет коллегам по партии, как нужно бороться с оппонентами незаконными методами. Позднее на своей странице в Instagram спикер Народного собрания Дагестана опроверг эту информацию, заявив, что это монтаж и "все легко могут опровергнуть" участники мероприятия. Парламентарий попросил Следственный комитет провести проверку в отношении распространителей видео.