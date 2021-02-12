Песков указал на неверную интерпретацию СМИ слов Лаврова про разрыв отношений России и ЕС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с ЕС. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву связей с ЕС, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Песков отметил, что "средства массовой информации ставший сенсационным заголовок [о словах Лаврова] подают без контекста". По мнению представителя Кремля, "это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл".

"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого [разрыва связей с ЕС], мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути [введения санкций с риском для российской экономики], то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", - пояснил пресс-секретарь главы государства. "Вот о чем говорил министр. А смысл исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", - сказал Песков. "Сил нет, хотелось посетовать", - признался он.