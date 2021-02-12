{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В МИД РФ пояснили слова Лаврова о возможности разрыва связей с ЕС

В дипведомстве сообщили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству
Здание МИД РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском дипведомстве.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - пояснили в дипведомстве.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Чубайс: диалог по ЦУР между РФ и другими странами может дать результат в 2021 году
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития отметил, что уже провел несколько встреч с послами крупнейших мировых держав, но отказался назвать их имена
Читать полностью