Патрушев встретился в Москве с генсеком по нацбезопасности Франции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в пятницу в Москве с генсеком по обороне и национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев и Буйон уделили отдельное внимание "сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий", сообщили в пресс-службе.

В предыдущий раз Патрушев проводил в Москве встречу с генсеком по вопросам обороны и национальной безопасности Франции в сентябре 2019 года, тогда этот пост занимала Клер Ландэ. В декабре 2020 года секретарь Совбеза встречался в российской столице с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

Это уже второй за текущую неделю контакт Патрушева с европейскими коллегами. Днем ранее секретарь СБ РФ провел в Москве встречу с главой Федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном.