Бывшего замруководителя администрации главы Ингушетии назначили врио мэра Сунжи

МАГАС, 13 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности мэра Сунжи в Ингушетии назначили бывшего замруководителя администрации главы региона. Занимавший ранее должность главы города Хаваж Сапралиев покинул пост по собственному желанию, сообщает в своем аккаунте в Instagram горсовет Сунжи.

"На внеочередном заседании городского совета депутаты большинством голосов приняли отставку главы города Хаважа Сапралиева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Сунжа назначен Аслан Умаров", - говорится в сообщении.

Умаров с 2013 года занимал различные должности в администрации главы региона, в том числе пост замруководителя, с 2015 по 2018 год являлся председателем Сунженского районного совета депутатов.