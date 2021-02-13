В МИД РФ объяснили отъезд нескольких российских дипломатов из Лондона

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Отъезд нескольких дипломатических работников с семьями из Великобритании связан с плановой ротацией. Об этом сообщили в субботу в МИД РФ, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию об увязке этого действия с готовящимися санкциями Лондона в отношении России.

"Уехали, потому что заехали новые десять семей, - указывается в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. - Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой".

На Смоленской площади также отметили, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, поскольку Великобритания ввела так называемые комплексные визовые размены. "Вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд заграничных точек, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов", - пояснили в дипведомстве.