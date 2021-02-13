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Россия ждет реакции представителя ОБСЕ по СМИ на блокировку аккаунта делегации в Twitter

В настоящее время аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями стал вновь доступен в Twitter

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ ожидает реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на блокировку учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Twitter.

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"Возмущены очередным актом цензуры в Twitter, жертвой которой стал аккаунт @armscontrol_rus. Ждем принципиальной политической оценки @OSCE_RFoM", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

В настоящее время аккаунт делегации РФ стал вновь доступен в Twitter.

В субботу руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал блокировку аккаунта его дипломатической миссии в Twitter очевидной цензурой. По наблюдению корреспондента ТАСС, Twitter не впервые приостанавливает действие этой учетной записи российской делегации в Вене.

Теги
Россия
Руководитель делегации России в Вене сообщил о разблокировке аккаунта его миссии в Twitter
По словам Константина Гаврилова, у учетной записи по неизвестным причинам отсутствуют подписчики
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