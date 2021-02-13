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Руководитель делегации России в Вене сообщил о разблокировке аккаунта его миссии в Twitter

По словам Константина Гаврилова, у учетной записи по неизвестным причинам отсутствуют подписчики
© EPA/JOHN G. MABANGLO

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил в субботу, что аккаунт его дипломатической миссии в Twitter снова заработал.

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"Дорогие друзья и коллеги, @armscontrol_rus восстал из пепла!" - написал Гаврилов в Twitter.

По его словам, у учетной записи по неизвестным причинам отсутствуют подписчики.

Ранее Гаврилов сообщал о блокировке учетной записи делегации РФ в Twitter, назвав ее очевидной цензурой. По наблюдению корреспондента ТАСС, Twitter не впервые приостанавливает действие этой учетной записи российской делегации в Вене.

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Россия
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