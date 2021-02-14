Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ не бросит Донбасс.

Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24", глава государства признался, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе". "На наших с вами плечах - я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - обратился Путин к участникам встречи.

При этом он заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что Кремль опубликует некоторые выдержки из закрытой для прессы встречи Путина с главными редакторами СМИ, которая прошла 10 февраля. Представитель Кремля обещал, что среди опубликованных будет фрагмент со словами главы государства по Донбассу.

Также ранее Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, заверил, что ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.