Путин: политика сдерживания России усиливается по мере того, как она становится сильнее

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин видит усиление политики сдерживания РФ по мере того, как страна становится сильнее.

"Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать - все, тогда началась сразу политика сдерживания", - указал глава государства во время беседы с главными редакторами СМИ. Фрагмент этой встречи продемонстрирован в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

"Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - констатировал Путин.

Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. "Кокомовские (КОКОМ - Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны - прим. ТАСС) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы", - подчеркнул президент. "Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание", - считает российский лидер. Он напомнил, как западные СМИ изображали его "с такими клыками и кровь капала там". "Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счет", - заверил Путин.

Рост влияния на постсоветском пространстве

Владимир Путин считает, что влияние РФ на постсоветском пространстве растет. По мнению главы государства, чтобы препятствовать этому, Запад будет использовать амбициозных и жаждущих власти людей.

"Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях", - констатировал Путин. "Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями", - заметил президент.

"Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать", - прогнозирует российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что "оппоненты или потенциальные противники" России "всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали".

Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. "Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении вооружения]", - сказал президент.

Достижения России раздражают ее противников

Путин уверен, что достижения РФ начинают раздражать ее потенциальных противников.

"У нас много достижений. И это начинает уже раздражать", - заметил глава государства, говоря об оппонентах или потенциальных противниках России.

Для подтверждения своих слов президент привел успехи РФ в создании новых видов оружия и вакцины от коронавируса. "В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано", - напомнил российский лидер. По его оценке, "сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения". "Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про "Авангард" и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие", - подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины - "не единственное достижение" отечественных специалистов.