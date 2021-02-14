Путин не исключил мер к зарубежным интернет-платформам в случае враждебных действий к РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Меры в отношении зарубежных интернет-платформ в РФ могут быть приняты только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".

"У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.

Президент заверил, что власти РФ не будут "ничего сворачивать до тех пор", пока у России "не будет своего" аналогичного продукта. "И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", - подчеркнул российский лидер. По его мнению, когда за рубежом увидят, "что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому".

"Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - еще раз обратил внимание Путин. "Нет, конечно, - продолжил он. - Но какие-то атаки неприкрытые - конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать [это] по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке".

Путин отметил, что у России есть "Яндекс" и другие сервисы. "Вот Сбербанк развивается очень неплохо в этом плане", - сказал президент РФ. Он сообщил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф довольно подробно рассказывал ему о том, что "по некоторым направлениям своей облачной деятельности он [Сбербанк] уже даже где-то их (зарубежные аналоги - прим. ТАСС) обгоняет в чем-то".

"Поэтому у нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься", - заключил Путин.