Путин: американские политики клянутся на Библии, которая не предполагает однополых браков

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Традиция политиков в США клясться на Библии не соотносится с поддержкой однополых браков и идеей американской "исключительности". Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".

"Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они (президенты США - прим. ТАСС) клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны", - отметил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что "в Библии брак - это союз между мужчиной и женщиной".

"Он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?" - отметил президент РФ. Путин заключил, что в этих вещах очень много противоречий. "Это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру", - подчеркнул российский лидер, добавив, что "у каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба".