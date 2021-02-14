Путин считает, что Россия еще не достигла пика своего исторического развития

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская нация является достаточно молодой и находится еще "на марше" к пику своего развития, а ее "бесконечный генетический код" основан на межнациональном единстве. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".

Он отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза - прим. ТАСС) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания.

"Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития", - уверен Путин.

По его словам, Россия прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине.

Он признал, что сейчас - "проблем море". "Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать", - продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость "сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа".

Путин заключил, что все это "можно объединить одним словом - патриотизм". Президент подчеркнул употребление им слова "патриотизм" именно в хорошем смысле, отметив, что "можно оболгать и оплевать любое понятие". "Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <...>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть", - сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это "спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит", и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же.