О чем Владимир Путин говорил с представителями СМИ. Главное

Президент России 10 февраля провел закрытую встречу с главными редакторами ведущих российских изданий. Ее фрагменты 14 февраля показал телеканал "Россия-24".

О Донбассе

Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. "На наших с вами плечах - я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - обратился он к участникам встречи.

О политике сдерживания России

Президент отметил усиление политики сдерживания России по мере того, как страна становится сильнее. "Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", - констатировал Путин.

Он обратил внимание на то, что это проявляется и в экономике.

Российский лидер также считает, что влияние РФ на постсоветском пространстве растет. По его мнению, чтобы препятствовать этому, Запад будет использовать амбициозных и жаждущих власти людей.

"Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать", - прогнозирует он.

Путин уверен, что достижения РФ начинают раздражать ее потенциальных противников. Он обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире.

Об интернет-платформах

Президент пообещал, что меры в отношении зарубежных интернет-платформ в Росии могут быть приняты только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам.

Путин отметил, что у России есть перспективы развития собственных сервисов. В качестве примера он привел Яндекс.

О социально-экономической ситуации

Президент заявил, что понимает россиян, которые раздражены проблемами, возникшими в нынешней социально-экономической ситуации. "Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах", - отметил он, упомянув Алексея Навального как раздражающий фактор.

Он добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия.

Российской власти необходимо ускорять темпы развития страны, понимая потребности граждан, заявил Путин.

Он заявил, что "власть должна набраться терпения, работать ритмично". "Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем", - добавил глава государства.

О борьбе с коронавирусом

Президент отметил, что России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США. Он подчеркнул, что в европейских странах с этим "просто развал".

Путин аргументировал свои слова показателем количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, "а там [в других странах - прим. ТАСС] - до сих пор 45".

О субсидировании

Путин заявил, что не считает целесообразной меру по субсидированию экспорта зерна при росте мировых цен на него. Президент подчеркнул, что сфера АПК является тем направлением, где Россия осуществила очевидный прорыв и все это было сделано благодаря поддержке со стороны государства.

Глава государства указал, что "то же самое происходит с нефтью".

Об однополых браках и историческом развитии

Российский лидер отметил, что "у каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба". Президент считает, что традиция политиков в США клясться на Библии не соотносится с поддержкой однополых браков и идеей американской "исключительности". Путин напомнил, что брак - это союз между мужчиной и женщиной и подчеркнул, что России не стоит следовать американскому примеру.

Российская нация является достаточно молодой и находится еще "на марше" к пику своего развития, а ее "бесконечный генетический код" основан на межнациональном единстве, заявил президент. Он отметил, что верит в теорию пассионарности историка Льва Гумилева.

По мнению президента, сердцевиной будущего России является чувство патриотизма, любви к родине.