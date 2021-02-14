Косачев считает, что попытка демократов "добить Трампа" провалилась

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Оправдание Конгрессом США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента не позволило демократам решить задачу "добить" бывшего президента страны и продемонстрировать миру несокрушимость американской демократии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные, с точки зрения победителей из Демпартии, решить две задачи - добитьТрампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. На мой взгляд, не удалось не только первое, но и второе", - сказал российский парламентарий.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.