Делегация России в Вене после инцидента с блокировкой в Twitter завела канал в Telegram

ВЕНА, 14 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями после инцидента с временной заморозкой ее аккаунта в Twitter завела собственный канал в мессенджере Telegram.

"Дорогие друзья, добро пожаловать на офиц. Telegram-канал российской делегации в Вене. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о нашей работе в рамках Форума ОБСЕ, Консультативной комиссии по открытому небу и на переговорах по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе", - сказано в сообщении в канале.

Делегация также выразила надежду, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта "был не более, чем технической ошибкой, так как в противном случае он был бы не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации".

13 февраля руководитель делегации РФ в Вене Константин Гаврилов сообщал о блокировке аккаунта его дипломатической миссии в Twitter, назвав ее цензурой. Впоследствии учетная запись была разблокирована. По наблюдению корреспондента ТАСС, Twitter не впервые приостанавливал действие этой учетной записи российской делегации в Вене.