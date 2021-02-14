Слуцкий назвал предсказуемым провал попытки объявить импичмент Трампу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Провал попытки в Сенате Конгресса США объявить импичмент уже бывшему президенту страны Дональду Трампу был предсказуем, при этом очевидно, что раскол в американском обществе сохраняется. Такое мнение в воскресенье выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Провал второй попытки импичмента Трампа в Сенате был предсказуем", - сказал он журналистам. По словам депутата, "эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов" за поражение их кандидата в президенты Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года и "штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента".

"Но это также говорит и том, что раскол в американском обществе и политическом истеблишменте сохраняется. Хотя, безусловно, все это внутренние дела США", - резюмировал Слуцкий.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники теперь уже бывшего президента-республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в здание Конгресса, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была одна - подстрекательство к мятежу.