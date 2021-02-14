Руководство Совфеда планирует 24 февраля встретиться с Мишустиным

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Руководство Совета Федерации 24 февраля на площадке палаты планирует провести встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщил ТАСС в воскресенье глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Предварительно, 24 февраля состоится встреча членов Совета палаты [руководство Совфеда и председатели комитетов] с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Планируется провести встречу в Совете Федерации", - сказал Тимченко.

Он не уточнил, какие именно темы будут обсуждаться на встрече, добавив, что речь идет о "наиболее актуальных вопросах, волнующих всех жителей страны".