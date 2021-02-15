Лавров проведет переговоры с главой МИД Финляндии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто проведут в понедельник в Санкт-Петербурге переговоры, основными темами которых станут сотрудничество в региональных форматах и преодоление последствий пандемии для экономических связей между двумя странами. Предыдущая встреча глав дипведомств двух стран состоялась в начале марта 2020 года, еще до введения связанных с коронавирусом ограничений.

"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить вопросы российско-финляндских отношений, включая график предстоящих политических контактов и проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы, в том числе стартующего с мая двухгодичного председательства России в Арктическом совете, а также обменяться мнениями по актуальным международным темам", - сообщили в этой связи в российском МИД.

Москва и Хельсинки активно поддерживают политические контакты, несмотря на внесенные пандемией коррективы в формат такого диалога: президенты двух стран Владимир Путин и Саули Ниинистё регулярно проводят беседы по телефону, в онлайн-режиме поддерживаются связи по линии отраслевых министерств и ведомств.

Пандемия и ее влияние

Российская сторона подчеркивает, что, несмотря на вызванные пандемией ограничения контактов, "отношения добрососедства с Финляндией продолжают развиваться", а сотрудничество между двумя государствами носит равноправный и взаимовыгодный характер. "В соответствии с договоренностью президентов Путина и Ниинистё создан и функционирует двусторонний канал связи по линии дипмиссий для координации действий полномочных служб по борьбе с распространением COVID-19, а также для решения практических вопросов, возникающих на российско-финляндском участке госграницы в силу введенных ограничений на ее пересечение. По оценкам российской и финляндской сторон, такая работа налажена на хорошем уровне", - указали в МИД РФ.

Пандемия неминуемо сказалась на количестве пересечений границы между двумя странами: чуть менее 2 млн человек в 2020 году против 9,5 млн в 2019-м. В конце января по решению правительства РФ было восстановлено авиасообщение с Финляндией, а международный автомобильный пункт пропуска "Ниирала" на участке границы в Карелии внесен в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронной визе.

Ограничение на въезд российских туристов в Финляндию продлено до 25 февраля. Хаависто в преддверии переговоров с российским коллегой заявил, что Финляндия может ослабить ограничения на въезд при достаточном числе вакцинированных в самой республике и в соседних странах. Однако говорить о сроках пока рано, добавил он. Одновременно с этим он отметил, что в Финляндии хотели бы "вернуться к нормальной жизни как можно быстрее".

При этом относительно российской вакцины "Спутник V" в Хельсинки занимают выжидательную позицию. Как заявил Хаависто, Финляндия ориентируется на Европейское агентство лекарственных средств и будет ждать, пока оно даст "зеленый свет".

Проекты и компании

Как отметили в российском дипведомстве, две страны связывают прочные торгово-экономические отношения. Так, на российском рынке работает около 900 финляндских фирм, прямо или косвенно в торговлю с Россией вовлечены около 7 тыс. компаний Финляндии.

"Наиболее значимым российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" на северо-западе страны с участием госкорпорации "Росатом" на основе российских технологий. В настоящее время идет процесс получения строительной лицензии", - обратили внимание в министерстве. При этом крупнейшим финляндским инвестором в российскую экономику является энергетический концерн "Фортум", общий объем инвестиций оценивается в €5 млрд.

Москва не раз отмечала негативное влияние пандемии на развитие торговли с зарубежными партнерами, и Финляндия здесь - не исключение: за первые 11 месяцев 2020 года товарооборот между двумя странами сократился на 28,5%, составив $8,9 млрд.

Региональные форматы

Одной из тем беседы двух министров станет сотрудничество в Арктическом совете, где Россия готовится вскоре принять председательство. Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря высказал уверенность, что предстоящее председательство России будет способствовать поиску перспективных способов взаимодействия между странами региона. В Москве собираются особое внимание уделить вопросам, связанным с последствиями изменения климата, а также усилить социально-экономическую повестку и взаимодействие в области здравоохранения. Акцент будет сделан и на сохранении культурного наследия коренных народов.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия и Финляндия конструктивно взаимодействуют и в других региональных форматах, таких как "Северное измерение", Совет Баренцева/ Евроарктического региона и Совет государств Балтийского моря, а также на площадке ООН.

В России также отмечают политику неприсоединения Финляндии к военным союзам, рассматривая это "как важный фактор сохранения стабильности и обеспечения безопасности на Севере Европы".

Диалог с Брюсселем

На переговорах Лавров и Хаависто могут затронуть тематику отношений России и Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по возвращении в Брюссель из Москвы немало удивил российскую сторону, заявив, что РФ якобы не заинтересована в улучшении отношений с Евросоюзом. Он также сообщил о возможности новых санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Позднее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. При этом в МИД пояснили, что Россия готова к разрыву, если он состоится по инициативе ЕС.

Глава МИД Финляндии в этой связи выступил за поддержание диалога между Москвой и Брюсселем, в том числе по сложным темам.