Вице-премьер РФ Борисов начал визит в Сербию с возложения цветов освободителям Белграда

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов начал свой однодневный визит в Сербию с возложения цветов к композиции "Вечный огонь" в мемориальном Парке освободителей Белграда. Об этом сообщил в понедельник корреспондент ТАСС с места событий.

После церемонии возложения в Парке освободителей намечен ряд встреч во дворце "Сербия". Рабочая программа визита откроется встречей российского и сербского сопредседателей межправительственного комитета по сотрудничеству Юрия Борисова и Ненада Поповича в присутствии премьера балканской республики Аны Барнабич. Затем намечена закрытая встреча с президентом Сербии Александаром Вучичем, после чего российская делегация примет участие в церемонии награждения по случаю Дня государственности Сербии, а также осмотрит храм св. Саввы, построенный при поддержке России.

Первый в Сербии Вечный огонь был зажжен 15 декабря в ходе торжественной церемонии в мемориальном Парке освободителей Белграда в присутствии президента Сербии Александара Вучича и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Мемориальный Парк освободителей Белграда является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара. В настоящий момент в парке покоятся останки 1 395 югославских партизан и 818 солдат и офицеров Красной армии.