Борисов рассчитывает, что межправкомитет РФ и Сербии в 2021 году пройдет в полном формате

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил надежду, что ситуация с коронавирусом позволит в 2021 году провести полномасштабное заседание российско-сербского межправкомитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Борисов в понедельник прибыл в Белград с рабочим визитом, в рамках которого принимает участие во встрече с сопредседателем российско-сербского МПК Ненадом Поповичем в присутствии премьера Сербии Аны Брнабич.

"Активная работа ведется по линии межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Находимся в постоянном контакте с господином Поповичем. Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит провести в текущем году полноформатное заседание межправкомитета", - сказал вице-премьер РФ.

Борисов поблагодарил за приглашение и поздравил сербскую сторону с национальным праздником - Днем государственности Сербии, пожелав процветания и благополучия братскому сербскому народу.

"Придаем большое значение ритмично развивающемуся политическому диалогу на высшем уровне. Третьего февраля этого года состоялся телефонный разговор глав наших государств. Считаем принципиально важным, что Белград <...> ориентируется на всестороннее сотрудничество с Россией с проекцией на долгосрочную перспективу", - сказал Борисов.