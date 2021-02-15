Борисов и Попович обсудили в Белграде широкий спектр российско-сербских отношений

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович обсудили широкий спектр российско-сербских отношений в ходе заседания российско-сербского межправкомитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Белграде. Об этом сопредседатели МПК сообщили прессе по результатам переговоров в понедельник во дворце "Сербия".

"На прошедших переговорах мы практически затронули все темы. У нас [в межправкомитете] вскоре будут сформированы новые рабочие группы, которые будут давать отчеты о работе буквально ежемесячно. Уверен, что такая интенсивная работа приведет к положительным результатам. Большое спасибо России за исключительное экономическое, политическое и любое другое сотрудничество, основы которого заложили президенты наших стран", - заявил Ненад Попович.

В свою очередь Юрий Борисов поздравил граждан Сербии с Днем государственности, который в стране отмечается сегодня, и указал, что встреча носит регулярный характер. "Даже в условиях пандемии мы находим возможность лично встречаться, обсуждать насущные вопросы. Наше сотрудничество с сербской стороной носит особый характер, наши отношения действительно братские и очень конструктивные, каждая встреча открывает новую страницу сотрудничества в тех или иных областях. Традиционно это область энергетики, промышленности, транспорта, высоких технологий", - заявил вице-премьер РФ.

По словам Борисова, Сербия и Россия по графику осуществляют крупные транспортные проекты, ведут модернизацию железнодорожной сети Сербии. "В наших планах - локализация производства замечательной российской вакцины, завоевавшей авторитет во всем мире", - заявил вице-премьер, отметив, что на первом этапе Сербия будет расфасовывать вакцину, а затем запустит свое производство полного цикла, которое обеспечит не только Сербию, но и весь регион.

Борисов особо отметил роль "Турецкого потока" для Сербии. "Развитие этого газопровода скоро превратит Сербию не просто в страну - потребителя газа, но и в страну-транзитера, что даст дополнительные доходы сербской стороне. Мы будем только радоваться за наш братский народ", - отметил он.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. По данным Минздрава Сербии, страна через 2-3 месяца начнет расфасовку российского препарата "Спутник V", а до конца года на территории страны начнется полноценное производство вакцины.