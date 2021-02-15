Путин поздравил председателя Совета министров Италии Драги со вступлением в должность

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Совета министров Италии Марио Драги со вступлением в должность. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом", - говорится в сообщении.

Президент пожелал Драги успехов в решении задач, стоящих перед сформированным правительством, а также доброго здоровья и благополучия.

Бывший глава Европейского центрального банка Драги в пятницу официально дал согласие возглавить правительство и объявил его состав, утвержденный президентом республики.