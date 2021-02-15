В Госдуму внесли законопроект, отменяющий ответственность за ряд нарушений на митингах

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, отменяющий административную ответственность за ряд нарушений порядка проведения митингов и демонстраций, а также за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, депутат предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса, посвященной ответственности за нарушения на митингах. Так, предлагается отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, из КоАП предлагается исключить статью 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка. Как отмечает автор инициативы, закон о митингах подразумевает такие виды публичных мероприятий, как собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование. "Понятия "массовое присутствие граждан", "группа граждан" используемое при определении указанных выше мероприятий не раскрыто в количественном выражении. Из чего следует, что любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат подчеркивает, что такое обстоятельство вводит в заблуждение общество в вопросе возможно допустимого поведения в общественных местах. Кроме того, отмечается в пояснительной записке к документу, правоприменительная практика "показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение".

Согласно правоприменительной практике, участие в несогласованных акциях зачастую карается по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, предусматривающей штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

В пакете внесенных в Госдуму документов нет отзыва кабмина на законопроект.