Лавров разъяснил главе МИД Финляндии позицию России по Навальному и высылке дипломатов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что разъяснил финскому коллеге Пекке Хаависто позицию РФ по ситуации с Алексеем Навальным и высылкой из России трех дипломатов.

"Господин министр (глава МИД Финляндии - прим. ТАСС) затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января, - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Хаависто. - Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам".

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств этих государств были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. 8 февраля в качестве ответной меры указанные выше страны выслали российских дипломатов.