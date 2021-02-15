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Кризис на Украине
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Песков заявил, что Россия продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса

Пресс-секретарь президента России считает, что жители Донбасса "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать русскоязычному населению Донбасса помощь, в том числе гуманитарную, потому что больше это делать некому. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он пояснил слова главы российского государства Владимира Путина, который ранее во время беседы с главными редакторами СМИ заверил, что РФ не бросит Донбасс. Комментируя это, Песков заметил: "Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных". Он добавил, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям, - подчеркнул представитель Кремля. - И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать".

При этом Песков призвал обратить внимание на весь комментарий президента по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее. Пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, о каких действиях и последствиях может идти речь, заметив, что "из контекста все предельно понятно".

Ранее представитель Кремля в ответ на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, заверил, что ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.

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