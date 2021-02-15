Песков заявил, что участники акций 14 февраля не нарушали закон

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не проводили задержаний во время воскресной акции сторонников Алексея Навального, поскольку не было нарушений закона. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действие полиции на воскресных акциях. "Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно", - отметил Песков.

"А что касается всех этих акций, фонариков, то тут движению никто не мешал, никто особо не собирался, не было непосредственного нарушения закона, - сказал он. - Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно! Может, кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимая, зачем фонари зажигать. Но главное - не нарушали закон".