{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что участники акций 14 февраля не нарушали закон

Представитель Кремля заявил, что высоко оценивает эффективность представителей органов охраны правопорядка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не проводили задержаний во время воскресной акции сторонников Алексея Навального, поскольку не было нарушений закона. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действие полиции на воскресных акциях. "Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно", - отметил Песков.

"А что касается всех этих акций, фонариков, то тут движению никто не мешал, никто особо не собирался, не было непосредственного нарушения закона, - сказал он. - Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно! Может, кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимая, зачем фонари зажигать. Но главное - не нарушали закон".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Лавров: Россия не видит негативного влияния ситуации с Навальным на отношения с Финляндией
Министр иностранных дел России отметил, что финская сторона привезла в Москву те же самые оценки по ситуации с Навальным, которые "редактируются и пишутся в Евросоюзе" и являются предметом консенсуса в сообществе
Читать полностью