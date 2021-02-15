Лавров заявил, что каркас отношений РФ и Евросоюза был сознательно разрушен Брюсселем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Евросоюзом все накопившиеся в отношениях проблемы, но каркас отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя".

Министр иностранных дел отметил, что Россия будет готова к восстановлению отношений с Евросоюзом, если Брюссель перестанет их разрывать.

"Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы", - сказал Лавров.

Министр отметил, что попустительство Брюсселя грубейшим нарушениям прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

"Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и на Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов только за то, что они выполняют свою работу, когда сохраняется позорный феномен безгражданства на территории Евросоюза, а Евросоюз на это взирает без особого желания что-то изменять, то, я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а это отдаление самого Евросоюза от русского языка, русской культуры, от всего русского, а значит и от Российской Федерации", - сказал министр.

При этом Лавров заявил, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой, где у Москвы много друзей и единомышленников.

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - сказал он.