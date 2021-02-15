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Песков: Кремль обнародует решение Путина по кандидатам в ЦИК, когда оно будет принято

Полномочия нынешнего состава Центральной избирательной комиссии заканчиваются в марте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал говорить о формировании списка по квоте главы государства в новый состав Центральной избирательной комиссии.

"Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем", - пообещал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, отвечая на вопрос, началось ли формирование списка по президентской квоте.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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