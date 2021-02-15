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Дело Ивана Сафронова

В Кремле не комментируют ход следствия по делу Сафронова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что виновность или невиновность человека может определить только суд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль не комментирует ход следствия по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

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Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле видели интервью Сафронова газете "Коммерсантъ", посвященное ряду обстоятельств данного уголовного дела. "Я никак не могу его [интервью Сафронова] комментировать, все-таки идет следствие", - подчеркнул Песков. Он напомнил, что виновность или невиновность человека может определить только суд.

Представитель Кремля оставил также без ответа вопрос, устраивает ли президента РФ Владимира Путина работа ФСБ в рамках расследования этого дела. "Я не могу это никак комментировать", - сказал Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Ивана Сафронова
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