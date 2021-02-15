Песков заявил, что интеграционные процессы в СНГ проходят в интересах стран-участниц

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Интеграционные процессы, которые сейчас идут на постсоветском пространстве, происходят в интересах стран-участниц. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с главными редакторами СМИ отмечал, что влияние страны на постсоветском пространстве "как бы то ни было, <...> растет, при всех сложностях". Комментируя это, представитель Кремля пояснил, что речь идет об интеграционных процессах с другими странами.

Он привел в пример интеграцию, которая ведется в рамках СНГ. Песков в том числе отметил, что уже "вызрел и доказал свою состоятельность ускоренный вектор интеграции" - взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. "Конечно, здесь [есть] определенная взаимозависимость стран-участниц, - добавил он. - И, конечно же, речь идет о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы - они в интересах народов этих стран".