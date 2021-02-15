Лавров: Россия не видит негативного влияния ситуации с Навальным на отношения с Финляндией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Москва не отмечает никакого негативного влияния ситуации вокруг Алексея Навального на российско-финские отношения. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Что касается вопроса о том, как вся эта ситуация [с Навальным] влияет на наши отношения с Финляндией, если вообще влияет, я отвечу, что никакого негативного воздействия на наше тесное двустороннее сотрудничество, на сотрудничество в рамках региональных структур на севере мы не ощущаем", - отметил российский министр.

Он добавил, что финская сторона, как и их коллеги из Евросоюза до этого, привезла в Москву те же самые оценки по ситуации с Навальным, которые "редактируются и пишутся в Евросоюзе" и являются предметом консенсуса в сообществе. "Мы слышим это достаточно регулярно и практически слово в слово. Ну, если есть такое решение в организации под названием Евросоюз, мы это воспринимаем как данность. Поэтому в ответ на зачитывание этих вот проблемных вопросов мы даем ответ, а главное - показываем, как тот же Евросоюз последовательно, старательно, изощренно уходит от каких-либо конкретных дискуссий на основе фактов, а не на основе тех обвинений, которые часто в наш адрес выдвигаются по поводу и без", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова подобные оценки "по большей части являются просто предметом геополитики, а не реальной жизни". Он подчеркнул, что подобные вопросы никак не сказываются на торговле, взаимных инвестициях, культурных мероприятиях, а также на взаимодействии в сфере науки, образования и туризма между Россией и Евросоюзом.

Кроме того, министр вновь обратил внимание на то, что высланные в связи с участием в незаконных акциях дипломаты европейских стран сознательно шли на вмешательство во внутренние дела РФ. "Поэтому дипломаты, когда они выходят на улицу в этой ситуации да еще и в условиях действующего указа мэрии Москвы, связанными с запретом на подобного рода публичные мероприятия в условиях пандемии коронавируса, я думаю, они прекрасно знали, что они не выполняют свои функции по Венским конвенциям, а вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации. Дипломаты подавляющего большинства стран Евросоюза не пошли по улицам гулять, как к этому призывала оппозиция. Значит, они понимали о чем идет речь", - заключил Лавров.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств этих государств были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. 8 февраля в качестве ответной меры указанные выше страны выслали российских дипломатов.