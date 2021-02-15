Лавров считает, что факт проведения Всебелорусского собрания заслуживает позитивной оценки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Проведение в непростые для белорусов времена Всебелорусского народного собрания является позитивным фактом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Теперь нужно посмотреть, как процесс пойдет дальше. Но сам факт, что создана площадка для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы искренне желаем нашим белорусским друзьям, союзникам этот процесс реализовать в том направлении, о котором шла речь".