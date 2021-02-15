Володин назвал заявления Бондаренко попытками остаться в политике в условиях критики

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что заявления депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко обусловлены желанием остаться в политическом поле в условиях претензий со стороны правоохранительных органов и критики ряда коллег по партии.

"Все, что слышим от Бондаренко, - попытка сохраниться в политическом поле в ситуации, когда к нему звучат претензии со стороны правоохранительных органов и товарищей по партии", - сказал Володин журналистам в понедельник.

По его словам, "такие, как Бондаренко, относятся к выборам как к политической прогулке". "Если ты идешь в округе, нужно идти с программой и понимать, какие вопросы будешь решать. Жители должны определять, в каком округе востребован политик", - пояснил спикер.

Ранее депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Бондаренко. В ГУ МВД области пояснили, что в отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")". Бондаренко заявил ТАСС, что действительно был на несанкционированном митинге, однако "находился там как депутат с целью не допустить перегибов и провокаций".

Ранее Бондаренко заявлял о стремлении избираться по одномандатному округу в Госдуму от Саратовской области, конкурируя, по его словам, с Володиным.