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Главы МИД России и Армении 17 февраля проведут переговоры в Москве

Министры обсудят вопросы двусторонней, региональной и международной повестки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян 17 февраля проведут переговоры в рамках краткого рабочего визита армянского министра в РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"17 февраля в рамках краткого рабочего визита министра иностранных дел Республики Армения Ары Айвазяна в Российскую Федерацию состоится его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - указали в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, министры обсудят вопросы двусторонней, региональной и международной повестки. "Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Будут сверены планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - добавили в МИД РФ.

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