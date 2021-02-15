Дума 16 февраля обсудит снятие возрастных лимитов для госслужащих, назначаемых президентом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Рассмотрим также президентский законопроект, которым предусматривается, что на гражданских служащих, назначаемых президентом, при продлении срока государственной службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, то есть снимается это ограничение", - проинформировал Жуков по итогам Совета Думы, говоря о повестке парламентариев на вторник.

Действующей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на госслужбе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. Законопроектом предусмотрено, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ".

Инициатива получила поддержку правительства РФ и профильного комитета Госдумы.